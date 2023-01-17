Крюков Савелий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Крюков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Архипова Мария Савельевна
Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Юлия Савельевна
Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина
Рождение ребёнка
07.07.1904
Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Марья Козьмина
Смерть
Неизвестно