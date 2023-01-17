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Крюков Савелий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Крюков Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Крюков Степан Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Архипова Мария Савельевна

Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Юлия Савельевна

Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Крюков Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Крюкова Марья Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Марья Козьмина

Смерть
Неизвестно
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