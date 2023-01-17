Крюков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения27.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1918
Отец: Крюков Степан Савельевич
Мать: Крюкова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1938
Рождение ребёнка
?.09.1941
Рождение ребёнка
?.02.1950
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ВОВ