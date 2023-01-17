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Крюков Иван Степанович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1918

Отец: Крюков Степан Савельевич

Мать: Крюкова Пелагея Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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