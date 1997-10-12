Крюкова (Архипова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1897
Дата смерти?.03.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1897
Отец: Архипов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1918
Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич
д.Бочиха
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Кальмина Раиса Степановна
Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич
Смерть
?.03.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область