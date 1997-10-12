Крюкова (Архипова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Архипова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1897

Дата смерти

?.03.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1897

Отец: Архипов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1918

Сын: Крюков Иван Степанович

Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич

д.Бочиха
Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Кальмина Раиса Степановна

Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Степан Савельевич

Смерть
?.03.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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