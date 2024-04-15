Елкин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Жена: Елкина Евгения Васильевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
второй свидетель по невесте - Василий Гилев (без указания отчества) | Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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