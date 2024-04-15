Елкин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
второй свидетель по невесте - Василий Гилев (без указания отчества) | Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно