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Елкин Иван Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Елкин Андреян Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Елкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Елкина Наталия Корниловна

Рождение ребёнка
04.05.1897 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Елкина Наталия Корниловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Наталия Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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