Елкин Иван Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Елкин Андреян Федорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Елкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Елкина Наталия Корниловна
Рождение ребёнка
04.05.1897 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Елкина Наталия Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно