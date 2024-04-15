Елкина (Гилева) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.10.1903 ст.
Пелагея Васильевна (Гилева) Гилева
Восприемник
24.07.1905 ст.
Илья Васильевич Гилев
Восприемник
30.04.1906 ст.
Пелагея Романовна Чекишева
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
второй свидетель по невесте - Василий Гилев (без указания отчества) | Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно