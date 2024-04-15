Елкина (Гилева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина (Гилева) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.10.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Васильевна (Гилева) Гилева
Восприемник
24.07.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Илья Васильевич Гилев
Восприемник
30.04.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Романовна Чекишева
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Муж: Елкин Дмитрий Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
второй свидетель по невесте - Василий Гилев (без указания отчества) | Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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