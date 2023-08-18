Елкина Наталья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Наталья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Елкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Адрианович

Рождение ребёнка
04.05.1897 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Елкин Иван Адрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Иван Адрианович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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