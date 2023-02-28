Климовских Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Семен Иванович

Климовских Семен Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.04.1808

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1808

Отец: Климовских Иван Тимофеевич

Мать: Климовских Анастасия Гордеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Климовских Анна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Климовских Иван Семенович

Мать ребёнка: Климовских Анна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Щекотурова Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Климовских Анна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Климовских Анна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Анна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close