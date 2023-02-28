Климовских Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения?.04.1808
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1808
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Климовских Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Климовских Иван Семенович
Мать ребёнка: Климовских Анна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Щекотурова Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Климовских Анна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Климовских Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климовских Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854