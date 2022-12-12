Климовских Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1844 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Климовских Иван Семенович
Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Щекотурова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1844 и 1858