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Климовских Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1844 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Климовских Иван Семенович

Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Щекотурова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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