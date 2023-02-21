Климовских Анастасия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Климовских Онисим Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.05.1799
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Климовских Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.04.1806
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.04.1808
Сын: Климовских Семен Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно