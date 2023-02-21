Климовских Анастасия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Анастасия Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Климовских Онисим Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.05.1799

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Климовских Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1806

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1808

Сын: Климовских Семен Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Иван Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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