Дунаев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Рождение ребёнка
30.05.1956
Сын: Дунаев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Дунаева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1961
Сын: Дунаев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Дунаева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунаева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно