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Дунаев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Дунаев Николай Федорович

Мать: Дунаева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1956

Сын: Дунаев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Дунаева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1961

Сын: Дунаев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Дунаева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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