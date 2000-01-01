Дунаев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Дунаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Дунаева Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно