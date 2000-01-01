Дунаев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Дунаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Дунаева Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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