Дунаева Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Дунаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Дунаева Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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