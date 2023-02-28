Пелагия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Михаил Никитин
Мать: Евдокия Лукина
Бракосочетание
16.10.1809
Муж: Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1821
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1823
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Титовская
Смерть
Неизвестно