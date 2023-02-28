Пелагия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Михайлова

Пелагия Михайлова

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Михаил Никитин

Мать: Евдокия Лукина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.10.1809

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
16.03.1823

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close