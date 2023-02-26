Пётр Иванов
Место рожденияд.Титовская
Дата рождения1766
Дата смерти27.03.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская
Бракосочетание
16.10.1809
Жена: Пелагия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1821
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
16.03.1823
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Пелагия Михайлова
д.Титовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Фомина
Смерть
27.03.1839
д.Титовщина