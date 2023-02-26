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Пётр Иванов

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Место рождения

д.Титовская

Дата рождения

1766

Дата смерти

27.03.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1793 г.р.
1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская
Бракосочетание
16.10.1809

Жена: Пелагия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
16.03.1823

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Пелагия Михайлова

д.Титовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Фомина

Смерть
27.03.1839
д.Титовщина
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