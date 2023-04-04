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Стогов Михаил Дмитриевич
Стогов Михаил Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1770
Пол
Мужской
Отец
Стогов Дмитрий Дементьевич
Между 1721 и 1724 г.р.
Мать
Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Около 1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец:
Стогов Дмитрий Дементьевич
Мать:
Стогова Аксинья Михайловна
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