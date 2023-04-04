Стогов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Пол

Мужской

Отец

Между 1721 и 1724 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Стогов Дмитрий Дементьевич

Мать: Стогова Аксинья Михайловна

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