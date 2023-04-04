Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиДо 1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Белаго Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич
Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1770
Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
До 1770
Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
05.03.1784
Дочь: Бунина (Стогова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич
Смерть
До 1808