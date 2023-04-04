Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

До 1808

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Белаго Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Стогов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Стогов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Стогов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
05.03.1784

Дочь: Бунина (Стогова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Стогов Дмитрий Дементьевич

Смерть
До 1808

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