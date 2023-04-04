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Стогов Дмитрий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1721 и 1724

Дата смерти

Между 1797 и 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1724

Отец: Стогов Дементий Артемьевич

Мать: Стогова / Stogoff Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Стогов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Стогов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Стогов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1784

Дочь: Бунина (Стогова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна

Смерть
Между 1797 и 1800

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