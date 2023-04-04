Стогов Дмитрий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1721 и 1724
Дата смертиМежду 1797 и 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1724
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1770
Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
До 1770
Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1784
Дочь: Бунина (Стогова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Стогова (Белаго) Аксинья Михайловна
Смерть
Между 1797 и 1800