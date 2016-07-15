Панкратова Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1938

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1960

Дочь: Мигачева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Мигачев Павел

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1962

Сын: Мигачев Александр Павлович

Отец ребёнка: Мигачев Павел

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Вениамин Дмитриевич

Смерть
15.07.2016
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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