Панкратова Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1938
Дата смерти15.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1960
Дочь: Мигачева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Мигачев Павел
Рождение ребёнка
14.06.1962
Сын: Мигачев Александр Павлович
Отец ребёнка: Мигачев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2016
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика