село Тыловай, село Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Тыловай

Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12232Тыловай, д. каз.при рч. Тыловае.1432240160168Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Тыловайская волость
1064. Тыловай, деревня бывшая государственная, при речке Тыловае, дворов 37, жителей 273, волостное правление (уездный город в 130 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Дебесский район
517997Тыловайсело57°30'00"53°47'00"O-39-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Дебесский муниципальный район, Тыловайское сельское поселение
94614445101с Тыловайсело
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