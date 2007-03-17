Мигачев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения14.06.1962
Дата смерти17.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962
Отец: Мигачев Павел
Рождение ребёнка
02.11.1984
Дочь: Михеева Евгения Александровна
Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1986
Сын: Мигачев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.12.1990
Дочь: Мигачева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2007