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Мигачев Александр Павлович

Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.06.1962

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962

Отец: Мигачев Павел

Мать: Панкратова Любовь Дмитриевна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1984

Дочь: Михеева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1986

Сын: Мигачев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.12.1990

Дочь: Мигачева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Мигачева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигачева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигачева Татьяна Алексеевна

Смерть
17.03.2007
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