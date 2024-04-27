Мячев (Мечëв) Михайло Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Мячев Федор Семёнович
Мать: Мячева Ульяна Павловна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна
Работа или профессия
1762
Работник молотовой РГАДА, 350-2-1636-633
Бракосочетание
Около 1762
ЦГАДА, 350-2-1636-633
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
После 1765
Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна
Место жительства
С 1774
Смерть
Неизвестно