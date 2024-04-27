Мячев (Мечëв) Михайло Федорович Около 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мячев (Мечëв) Михайло Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Мячев Федор Семёнович

Мать: Мячева Ульяна Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечëв Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работник молотовой РГАДА, 350-2-1636-633
Бракосочетание
Около 1762

Жена: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-633
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Мечëв Фаддей Михайлович

Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1765

Сын: Мечëв Василий Михайлович

Мать ребёнка: Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
С 1774
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

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