Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Вахнин Иван Абакумович
Мать: Вахнина Авдотья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Около 1762
ЦГАДА, 350-2-1636-633
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович
Рождение ребёнка
После 1765
Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович
Смерть
Неизвестно