Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна Около 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мячева (Вахнина) Аграфена Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Вахнин Иван Абакумович

Мать: Вахнина Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечëв Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Около 1762

Муж: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-633
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Мечëв Фаддей Михайлович

Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1765

Сын: Мечëв Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мячев (Мечëв) Михайло Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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