село Пудем, село Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Пудем

Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
1977Пудемский железоделательный завод, завод вл.при р. Пудемке.5015107487511Фабрик кричных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Пудемская волость
274. Пудемский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Пудемке, дворов 226, жителей 803, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Ярский район
517459Пудемсело58°18'00"52°10'00"O-39-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Ярский муниципальный район, Пудемское сельское поселение
94652461101с Пудемсело
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