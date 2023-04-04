(Мещерская) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерская) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1810 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1804

Сын: Трубецкой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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