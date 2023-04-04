Трубецкой Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1804
Сын: Трубецкой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно