Трубецкой Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1810 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1804

Сын: Трубецкой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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