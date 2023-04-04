(Трубецкая) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трубецкая) Софья Николаевна

(Трубецкая) Софья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Трубецкой Николай Сергеевич

Мать: Екатерина Петровна

Бракосочетание
1825

Муж: Пестель Борис Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1828

Дочь: Квентицкая Елизавета

Отец ребёнка: Пестель Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пестель Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close