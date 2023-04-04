(Трубецкая) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Трубецкой Николай Сергеевич
Мать: Екатерина Петровна
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
?.06.1828
Дочь: Квентицкая Елизавета
Отец ребёнка: Пестель Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пестель Борис Иванович
Смерть
Неизвестно