Смирнова Прасковья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Пров (Прохор)
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смирнова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Смирнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно