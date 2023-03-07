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Смирнова Прасковья Прохоровна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Отец Пров (Прохор)
Бракосочетание
Около 1877

Муж: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Смирнова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Смирнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Смирнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Смирнов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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