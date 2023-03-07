Смирнов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смирнова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Смирнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Прохоровна
Смерть
Неизвестно