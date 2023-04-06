Орличенко Василий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Черненко Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Рождение ребёнка
07.10.1852
Сын: Орличенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1858
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Рождение ребёнка
29.05.1862
Сын: Орличенко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна
Бракосочетание
13.01.1865
Жена: Орличенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Балыкина Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1867
Сын: Орличенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Орличенко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно