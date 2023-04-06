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Орличенко Василий Климентьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Орличенко Климентий Семенович

Мать: Орличенко Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Черненко Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Рождение ребёнка
07.10.1852

Сын: Орличенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Рождение ребёнка
09.02.1858

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Рождение ребёнка
29.05.1862

Сын: Орличенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Орличенко Устинья Павловна

Бракосочетание
13.01.1865

Жена: Орличенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Балыкина Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1867

Сын: Орличенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Орличенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Орличенко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орличенко Устинья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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