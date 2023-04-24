Орличенко Устинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко Устинья Павловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Черненко Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
07.10.1852

Сын: Орличенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
09.02.1858

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
29.05.1862

Сын: Орличенко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орличенко Василий Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864
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