Орличенко Устинья Павловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Черненко Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
07.10.1852
Сын: Орличенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
09.02.1858
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
29.05.1862
Сын: Орличенко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864