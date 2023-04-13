Орличенко Климентий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Заболотная Марфа Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Орличенко Никита Климентьевич
Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Орличенко Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Орличенко Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Чепига Наталья Климентьевна
Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
08.02.1838
Дочь: Солдатенко Анна Климентьевна
Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно