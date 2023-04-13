Орличенко Климентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко Климентий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Заболотная Марфа Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Орличенко Никита Климентьевич

Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Орличенко Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Орличенко Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Чепига Наталья Климентьевна

Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
08.02.1838

Дочь: Солдатенко Анна Климентьевна

Мать ребёнка: Орличенко Любовь Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орличенко Любовь Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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