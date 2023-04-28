Орличенко (Старчикова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1865
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Балыкина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
08.05.1867
Сын: Орличенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Орличенко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно