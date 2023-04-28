Орличенко (Старчикова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Старчикова) Вера Ивановна

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
13.01.1865

Муж: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Балыкина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
08.05.1867

Сын: Орличенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Орличенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Орличенко Василий Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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