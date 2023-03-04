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Счасливцев Прохор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Счасливцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Счасливцев Яков Прохорович

Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Счасливцев Прокоп Прохорович

Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Матрёна Прохоровна

Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Федосия Радионова

Смерть
После 1710
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