Счасливцев Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Счасливцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Счасливцев Яков Прохорович
Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Счасливцев Прокоп Прохорович
Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Матрёна Прохоровна
Мать ребёнка: Счасливцева Федосия Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710