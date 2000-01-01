Счасливцева Федосия Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Счасливцев Яков Прохорович
Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Счасливцев Прокоп Прохорович
Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Матрёна Прохоровна
Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710