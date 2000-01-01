Счасливцева Федосия Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева Федосия Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Счасливцев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Счасливцев Прокоп Прохорович

Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Матрёна Прохоровна

Отец ребёнка: Счасливцев Прохор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Прохор Иванович

Смерть
После 1710
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