Счасливцев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСчасливцев ?

Счасливцев ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1629

Сын: Счасливцев Фетка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Счасливцев Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Счасливцев Сава Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Счасливцев Прохор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Счасливцев Семен Ярофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Счасливцев Козма Савинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Счасливцев Иван Савинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Счасливцев Прокоп Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Авдеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close