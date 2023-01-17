Счасливцев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1629
Сын: Счасливцев Фетка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640
Сын: Счасливцев Иван Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Счасливцев Прохор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Счасливцев Семен Ярофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Счасливцев Прокоп Дементьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Авдеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно