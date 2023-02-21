Счасливцев Яков Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1734
Сын: Счасливцев Перфил Яковлевич
Мать ребёнка: Счасливцева Наталия
Рождение ребёнка
1739
Сын: Счасливцев Яковлевич
Мать ребёнка: Счасливцева Наталия
Рождение ребёнка
1743
Сын: Счасливцев Елизар Яковлевич
Мать ребёнка: Счасливцева Наталия
Рождение ребёнка
1748
Сын: Счасливцев Дементий Яковлевич
Мать ребёнка: Счасливцева Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Счасливцева Наталия
Смерть
После 1763