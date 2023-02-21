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Счасливцев Яков Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Счасливцев Прохор Иванович

Мать: Счасливцева Федосия Радионова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Счасливцев Перфил Яковлевич

Мать ребёнка: Счасливцева Наталия

Рождение ребёнка
1739

Сын: Счасливцев Яковлевич

Мать ребёнка: Счасливцева Наталия

Рождение ребёнка
1743

Сын: Счасливцев Елизар Яковлевич

Мать ребёнка: Счасливцева Наталия

Рождение ребёнка
1748

Сын: Счасливцев Дементий Яковлевич

Мать ребёнка: Счасливцева Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Наталия

Смерть
После 1763
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