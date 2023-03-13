Короткова Авдотья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Авдотья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Разнадежина Прасковья

Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ

Рождение ребёнка
1763

Сын: Коротковъ Тихонъ

Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коротковъ Антонъ

Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зайцева Марфа

Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротковъ Ипатъ

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