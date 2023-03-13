Короткова Авдотья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Разнадежина Прасковья
Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Коротковъ Тихонъ
Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коротковъ Антонъ
Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зайцева Марфа
Отец ребёнка: Коротковъ Ипатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротковъ Ипатъ