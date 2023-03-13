Разнадежина (Короткова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Коротковъ Ипатъ
Бракосочетание
18.04.1792
Муж: Разнадежинъ Григорий
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1793
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Разнадежинъ Григорий
Рождение ребёнка
22.10.1796
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Разнадежинъ Григорий