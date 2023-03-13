Разнадежина (Короткова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разнадежина (Короткова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Коротковъ Ипатъ

Мать: Короткова Авдотья Сидорова

Бракосочетание
18.04.1792

Муж: Разнадежинъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1793

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Разнадежинъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1796

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Разнадежинъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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