Коротковъ Ипатъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротковъ Ипатъ

Коротковъ Ипатъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Коротковъ Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Разнадежина Прасковья

Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Коротковъ Тихонъ

Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коротковъ Антонъ

Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зайцева Марфа

Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Авдотья Сидорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close