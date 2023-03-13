Коротковъ Ипатъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Коротковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Разнадежина Прасковья
Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Коротковъ Тихонъ
Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коротковъ Антонъ
Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зайцева Марфа
Мать ребёнка: Короткова Авдотья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно