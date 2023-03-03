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Гаврил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1735 г.р.

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иван Осипов

Мать: Ирина Гаврилова

РС-1782, страница 1373 Гаври 18=1764
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Агафья Миронова

РС-1782, страница 1373 Иван 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Миронова

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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