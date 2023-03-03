Гаврил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Иван Осипов
Мать: Ирина Гаврилова
РС-1782, страница 1373 Гаври 18=1764
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Агафья Миронова
РС-1782, страница 1373 Иван 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Миронова
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно