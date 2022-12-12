Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

ИВ-1737 Ирина 2=1735 ИВ-1740 Ирина 6=1734 ИВ-1742 Ирина 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 9=1735 ИВ-1745 Ирина 10=1735 ИВ-1746 Ирина 10=1736 ИВ-1747 Ирина 11=1736 ИВ-1748 Ирина 10=173... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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