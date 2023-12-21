Вторая Жена Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1808

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Иванов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврил Иванов

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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