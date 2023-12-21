Вторая Жена Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1808
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Иванов
МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно