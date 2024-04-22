Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения05.04.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1808
Отец: Гаврил Иванов
МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно