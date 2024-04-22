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Ирина Гаврилова

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.04.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1808

Отец: Гаврил Иванов

Мать: Вторая Жена Анна Алексеева

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 05/08.04.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Гаврила Иванова жена Анна Алексеева Стефанова родила дочь Ирину которая молитвована священником Иаковом Петровы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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