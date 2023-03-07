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Околзинъ Семенъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Околзинъ Василий Петровъ

Мать: Околзина Ирина Семенова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Околзинъ Петръ

Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Околзинъ Иванъ

Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Подрядова Алена

Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Лукерья Михайлова

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