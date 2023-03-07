Околзинъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Околзинъ Василий Петровъ
Мать: Околзина Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Околзинъ Петръ
Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Околзинъ Иванъ
Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Подрядова Алена
Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Околзина Лукерья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно