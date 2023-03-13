Подрядова (Околзина) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Околзина) Алена

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Околзинъ Семенъ

Мать: Околзина Лукерья Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Подрядова) Алена

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Подрядовъ Семенъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Подрядовъ Федоръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Подрядовъ Петръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Подрядовъ Григорий

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Подрядова) Федосья

Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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