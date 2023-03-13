Подрядова (Околзина) Алена
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Околзинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Подрядова) Алена
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Подрядовъ Семенъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Подрядовъ Федоръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Подрядовъ Петръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Подрядовъ Григорий
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Подрядова) Федосья
Отец ребёнка: Подрядовъ Степанъ