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Подрядовъ Семенъ

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Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Подрядовъ Степанъ

Мать: Подрядова Алена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Подрядовъ Прокофий

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Подрядовъ Илья

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Подрядовъ Прокофий

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Подрядовъ Никита

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Подрядовъ Ермолай

Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Онисья Егорова

Смерть
1848
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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