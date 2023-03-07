Подрядовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Подрядовъ Степанъ
Мать: Подрядова Алена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Подрядовъ Прокофий
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Подрядовъ Илья
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Подрядовъ Прокофий
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Подрядовъ Никита
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Подрядовъ Ермолай
Мать ребёнка: Подрядова Онисья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подрядова Онисья Егорова
Смерть
1848