Подрядовъ Прокофий
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Подрядовъ Семенъ
Мать: Подрядова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Подрядовъ Степанъ
Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Подрядовъ Давыдъ
Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подрядовъ Данила
Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно