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Подрядовъ Прокофий

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Подрядовъ Семенъ

Мать: Подрядова Онисья Егорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Подрядовъ Степанъ

Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Подрядовъ Давыдъ

Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Подрядовъ Данила

Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Подрядова Варвара Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Варвара Гаврилова

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