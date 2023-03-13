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Подрядова Варвара Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Подрядовъ Степанъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Подрядовъ Давыдъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Подрядовъ Данила

Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Прокофий

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