Подрядова Варвара Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Подрядовъ Степанъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Подрядовъ Давыдъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подрядовъ Данила
Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Подрядовъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Прокофий