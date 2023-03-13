Подрядова Онисья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодрядова Онисья Егорова

Подрядова Онисья Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Подрядовъ Прокофий

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Подрядовъ Илья

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Подрядовъ Прокофий

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Подрядовъ Никита

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Подрядовъ Ермолай

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Семенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close