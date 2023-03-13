Подрядова Онисья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Подрядовъ Прокофий
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Подрядовъ Илья
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Подрядовъ Прокофий
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Подрядовъ Никита
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Подрядовъ Ермолай
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Семенъ